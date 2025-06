Desde la lista “Universidad Activa”, encabezada por Jorge Cocinero, hicieron una conferencia de prensa durante este lunes 16 de junio. A una semana de que se diera el balotaje con Tadeo Berenguer, desde este espacio anunciaron que decidieron no ir a segunda vuelta.

Cocinero explicó cuáles son los motivos que los llevaron a decidir no participar en este nuevo proceso eleccionario que estaba pactado para el 23 de junio. Principalmente, destacó que sería un gasto innecesario para las arcas universitarias, además de reconocer que hay una diferencia muy grande para recortar con “Vamos Unidos”.

“Es por el bien de la democracia y para no ocasionar un gasto oneroso e innecesario a la institución. Creo que el mensaje que se ha dado en las elecciones ha sido claro: que casi tengan el 48% de los votos, faltan nada más que un 2%, me parece que no se puede revertir”, declaró.

Por otro lado, el candidato a rector confirmó que el próximo martes 17 de junio van a formalizar esta renuncia ante la Junta Electoral. Esto quiere decir que Tadeo Berenguer tendría garantizado un nuevo mandato al frente de la Universidad Nacional de San Juan, que es lo que había elegido casi la mitad de los votantes.