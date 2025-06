El candidato a rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Cocinero, participó este jueves de una conferencia virtual vía Zoom en la que reafirmó su voluntad de competir en una eventual segunda vuelta y diferenció fuertemente su proyecto del actual oficialismo universitario.

"Estamos dispuestos a ir a un balotaje. Esta elección no está cerrada. Los votos no son cautivos, los que están, ya están. Ahora se vuelve a votar y los electores deben elegir entre dos modelos claramente distintos", sostuvo.

Durante su exposición, Cocinero apeló a una definición ideológica de su contrincante Berenguer, a quien acusó de promover "un modelo berenguista, populista, kirchnerista, graboisista", en contraposición con lo que definió como su propuesta: "un modelo academicista".

“Queremos otra clase de universidad, una donde lo importante sea el alumno, la formación, la ciencia y la excelencia. No queremos más que nos estén diciendo por qué camino andar”, señaló con tono crítico. Y agregó: “La universidad no es un partido político ni una base partidaria. Necesitamos volver a poner el foco en lo educativo, algo que —según él— la actual gestión abandonó”.

En ese contexto, reafirmó su disposición a participar de un debate público de cara al balotaje. “Yo no tengo ningún problema en debatir. Si hay que debatir, vamos a debatir. Lo he hecho antes y estuve presente en cada uno de ellos. El que no quiere debatir es Berenguer", desafió.

Cocinero cerró su intervención con un llamado a la reflexión de la comunidad universitaria: “Hoy queremos una universidad libre, sin imposiciones ideológicas. Esta es una batalla clave para nuestro futuro. Hay que estar presentes”.