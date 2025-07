El boleto de colectivos aumentará en San Juan a partir de este 1 de julio y la ministra de Gobierno, Laura Palma se refirió a la situación. Mencionó que no se sabe hasta cuándo se mantendrán estas tarifas que comenzarán a regir.

El aumento responde a un pedido de los empresarios para abonar un incremento salarial de los colectiveros, acordado hace meses, que se incumplió a mediados de junio y eso condujo a un enfrentamiento entre la UTA, que nuclea a los trabajadores, y la ATAP que representa a los empresarios del transporte.

“Se estableció el menor aumento posible, que es el 8% de la tarifa actual, lo cual la tarifa mínima sería $810. Todas las secciones incrementan un 8%”, contó la ministra Palma ante el móvil de Canal 13.

Acerca de los criterios para el aumento, la funcionaria dijo que “fueron teniendo en cuenta el incremento salarial porque es uno de los pilares fundamentales que influye en la estructura de costos. Se estableció el aumento salarial por convenio con Fatap, que si bien se está solicitando un retroactivo los meses de mayo y junio, motivo de la discusión en la conciliación obligatoria que se desarrolla, al menos vamos a poder asegurar un sueldo de julio ya con esta tarifa”.

Dentro de las modalidades que tiene el gobierno de ayuda a los empresarios del transporte para garantizar el servicio se encuentran los subsidios y sobre eso describió que “no hay aumento de subsidio del gobierno, sino un aumento de la tarifa”. Y sobre el periodo que se mantendrá congelado el boleto en este precio, Palma dijo que “es difícil saber hasta cuándo se va a sostener esta tarifa porque siempre estamos dependiendo de terceros, en este caso cuando hay un convenio salarial donde el Gobierno no es parte de esos convenios salariales. UTA es una delegación regional que depende de Fatap, cuando Fatap hace un convenio a nivel nacional, termina repercutiendo en la provincia. No sabemos cuándo será el próximo aumento, esperamos que se pueda sostener en el tiempo”.