Desde el Gobierno provincial se encuentran ajustando los detalles para lo que será el Festijoven que celebrará el Día del Estudiante y la Primavera en el Parque de Mayo. Desde la dirección de Red Tulum, brindaron detalles acerca del transporte que será gratis para los chicos que se desplacen hacia la zona del festejo.

El director de Red Tulum, Maximiliano Lujan, contó en Buen Día Día de Canal 13, que este domingo habrá transporte gratis para los estudiantes que quieran ir al festejo. El funcionario que responde a la cartera de Gobierno, “desde las 11 hasta las 23hs, todo usuario que sea alumno o estudiante y que vaya al Parque de Mayo, podrán acceder gratis al transporte”.

Si bien el cobro del boleto escolar se realiza en parte con credenciales y aquellos que van identificados con uniforme o guardapolvo, no necesitan de tal identificación. Esta modalidad ocasiona que se torne imposible una precisión acerca de si la persona es estudiante o no, por lo que decidieron desde el Gobierno que este criterio aplique a personas de hasta unos 25 años de edad, explicó Luján.

“Siempre y cuando los estudiantes vayan al Parque de Mayo, aplicará la gratuidad del boleto. Si la persona va al parque de Rivadavia u otro lado a juntarse con amigos, no van a cobrarle escolar”, aclaró el funcionario.

En sentido a las zonas a las que llegarán los colectivos y los cortes de calles aún no están definidos y para ello habrá una reunión este miércoles por la mañana para tomar esa determinación. “El año pasado aplicamos el criterio de que mientras más cerca pueda llegar el transporte público, menos movimiento implicamos. El perímetro de Plaza España y Centro Cívico, no se va a cortar”, explicó.

Al ser día domingo la celebración, ocasiona que la frecuencia de las unidades sea menor a la que existe en semana, por lo que se estima que habrá refuerzos. Pero hay un factor que será determinante y lo terminará definiendo ese día: el estado del tiempo promete ser un día frío y con probabilidad de precipitaciones. La caída de lluvia puede generar un bajó número de asistentes, lo que hará que la decisión de refuerzos en los colectivos se tome sobre la marcha, explicó Luján.

“No queremos exigir refuerzos y que no haya tanta cantidad de personas. El clima va a ser un gran factor para la asistencia de los chicos y eso lo vamos a trabajar el mismo domingo”, cerró el funcionario.