Colombo sobre la derrota de Milei: “El ajuste tuvo un techo y golpeó a los sectores más vulnerables”

El jefe de asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, afirmó este lunes que Javier Milei “se equivocó al subestimar a la ciudadanía y en nacionalizar la elección”, en referencia a la derrota que sufrió La Libertad Avanza frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el programa Mirá Quién Habla, Colombo sostuvo que “el ajuste tuvo un techo” y cuestionó que las medidas de la Casa Rosada “se trasladaron a los sectores más vulnerables”. “No le das el 7% a los jubilados, vas sobre el hospital Garrahan y ajustás a los discapacitados. Ahí dijimos hasta acá no se puede”, señaló.

El funcionario provincial aclaró que el gobierno sanjuanino acompañó a Milei en sus primeras decisiones, pero marcó un límite frente a los recortes sociales: “El Gobierno provincial siempre va a apoyar lo que considere que está bien, como hizo con la gestión de Milei al principio, pero cuando el ajuste va sobre los más frágiles, eso genera una respuesta de la sociedad”.

Colombo también hizo referencia a los cuestionamientos éticos que impactaron en la gestión nacional: “No podés criticar al kirchnerismo por usar un avión para cuestiones privadas y después hacer lo mismo. El político no solo tiene que serlo, sino parecerlo”.

Finalmente, valoró el gesto del gobernador Marcelo Orrego de impulsar a su vice, Fabián Martín, como candidato en San Juan: “Es una bocanada de oxígeno a una política argentina que está tan vapuleada”.