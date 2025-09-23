La ministra de Educación, Silvia Fuentes, anunció que en 2025 comenzará la implementación del Programa Provincial de Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en las escuelas secundarias de San Juan. La iniciativa se pondrá en marcha con los alumnos que cursan el último año y se extenderá a todo el nivel en 2026.

“En este año 2025 lo que se ha hecho ha sido la capacitación para los instructores. A partir de esta organización que ha hecho el Ministerio de Salud, vamos a llegar con estos instructores a cada una de las escuelas de San Juan, en este caso secundarias”, explicó Fuentes durante la firma del Acta Complementaria y la presentación oficial del programa.

La funcionaria precisó que el objetivo inicial es llegar a los egresados de este ciclo lectivo: “En los meses que nos quedan vamos a empezar con los últimos años del nivel secundario para que los chicos ya lleven una herramienta al salir de su escuela secundaria”.

De cara a 2026, la ministra adelantó que la capacitación abarcará a todo el nivel medio: “Para el año que viene, toda la secundaria va a estar capacitada. Por eso necesitamos que los chicos, tanto de primer año hasta sexto, puedan tener este conocimiento dentro de la currícula”.

Fuentes aclaró que por ahora el contenido se implementará como actividad transversal, pero con posibilidad de integrarse formalmente a los planes de estudio. “Dentro de la ley de educación nosotros podemos introducirla, así que no hay ningún problema. Por ahora lo hacemos de manera transversal, una actividad complementaria a las materias diarias”, detalló.

Finalmente, señaló que la instrumentación se hará en conjunto con directivos y docentes: “Este año vamos a enfocarnos en los chicos que ya están saliendo de la secundaria, pero para el próximo año vamos a poder hacerlo en todos los cursos, coordinando con directores y profesores cómo lo vamos a realizar”.