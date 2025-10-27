Las obras de mejora en la infraestructura vial de San Juan continúan a paso firme. La Dirección de Vialidad Provincial, a cargo de Omar Lucero, confirmó el inicio de los trabajos de repavimentación en la calle Lemos, cumpliendo con la promesa del Gobernador realizada durante la reciente inauguración de un tramo de la Calle 5.

“Como lo había prometido el gobernador, a partir de este lunes 27 de noviembre comenzamos con los trabajos de pavimentación en Calle Lemos”, afirmó Omar Lucero, Director de Vialidad Provincial. El tramo a intervenir inicialmente se extiende entre las calles Superiora y Calle 5.

Según detalló Lucero, la obra comenzó con tareas previas esenciales, como la señalización y la limpieza de la calzada. Posteriormente, se intervendrá en un tramo de 300 metros. Al tratarse de una repavimentación, los trabajos incluirán limpieza, bacheo y, finalmente, la colocación de la nueva capa asfáltica.

Una vez finalizada la Calle Lemos, las obras se trasladarán a la Calle Meglioli, en el tramo comprendido entre República del Líbano y Calle 5.

Respecto a los plazos, el Director de Vialidad se mostró optimista: “Por los tramos, y si no hay mayores complicaciones, salvo en calle Meglioli donde tenemos algunos árboles que están molestando, yo calculo que en calle Lemos, en el transcurso de dos a tres semanas [estará lista la] repavimentación” De mantenerse este cronograma, la obra principal en Calle Lemos estaría finalizada antes de que termine noviembre.

Finalmente, Lucero subrayó el alcance de las políticas viales de la provincia, asegurando que las obras de pavimentación en San Juan “se están realizando equitativamente en todos los departamentos”, garantizando mejoras en la calidad de la circulación para todos los sanjuaninos.