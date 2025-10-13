En el marco del operativo de limpieza 2025-2026, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan informó que este lunes 13 y martes 14 de octubre comenzó la primera etapa de la campaña “Naturaleza sin Tinta”, destinada a eliminar los grafitis en el Parque Quebrada de Zonda.

Las tareas consisten en un trabajo de arenado sobre las rocas para restaurar la formación geológica Laja, ubicada en la montaña. Participan voluntarios de la Fundación Pro-Montaña de Mendoza, junto con ONGs locales y personal del Parque.

El operativo se desarrolla sobre la Ruta Provincial N° 12, entre el Jardín de los Poetas y los Jardines de la Hostería, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución durante los dos días que duren los trabajos.

Esta acción ambiental surge a partir de una iniciativa conjunta de las organizaciones Verdesierto y el Club de Observadores de Aves de San Juan, que impulsaron la restauración del sitio natural afectado por pintadas. Además, las comunidades cercanas colaboraron gestionando hospedaje y viandas para los voluntarios de Mendoza, que aportaron el equipo de arenado y movilidad.

Desde la administración del Parque Quebrada de Zonda indicaron que este operativo forma parte de una campaña más amplia de concientización sobre el cuidado de los recursos naturales, que continuará durante los próximos meses en diferentes sectores del área protegida.