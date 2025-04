Este lunes 14 de abril comenzó a regir el boleto educativo gratuito para docentes y estudiantes en San Juan, y las primeras experiencias recogidas en la calle mostraron un panorama positivo, aunque con algunos matices que generaron confusión.

Desde temprano, un móvil de Canal 13 dialogó con estudiantes que acababan de utilizar el beneficio. Uno de ellos, que se trasladaba desde Chimbas hasta el centro de la ciudad, aseguró: "Está muy bueno para los estudiantes, porque no todos tenían la posibilidad de venir a la escuela. Cuando había que pagar pasaje, muchos no podían", comentó. También confirmó que solo abonó los 10 centavos simbólicos exigidos por el sistema SUBE.

No obstante, también surgieron situaciones con los choferes respecto al uso del uniforme y la credencial. “Nos cobraron el colectivo gratis, pero nos dijeron que sí o sí tenemos que sacarnos la credencial”, explicó una estudiante. Según relató, a algunos compañeros les llamaron la atención por no llevar visible la chaqueta del uniforme: “Muchos se ponen el buzo arriba y los choferes se molestan porque no lo ven. Tienen razón también, ellos tienen que justificar el viaje escolar.”

Otra voz que se sumó fue la de una madre que viajaba con su hija. “Pasamos la SUBE y no nos cobraron. El chofer solo miró si tenía el guardapolvo”, contó. A pesar de no tener aún la credencial tramitada, señaló que planea hacerla para sus dos hijos: “Voy atrasada con ese tema, pero ya la vamos a sacar.”

Una docente también compartió su experiencia: “Todavía no lo empecé a usar, pero mis compañeras me dijeron que está funcionando bien. Igual, siempre me pidieron la credencial, aunque tuviera la chaqueta de docente.”

Desde el Gobierno provincial, se había aclarado que no era obligatoria la credencial si el usuario viajaba con uniforme visible. Sin embargo, algunos choferes siguen exigiéndola.

Además, se hizo hincapié en el costo de la credencial, que asciende a $3.000 y cuya tramitación varía según cada empresa de transporte. Algunos ofrecen tarjetas tipo carnet, otros solo un cartón plastificado, y algunos, incluso, una hoja impresa. A pesar de estas diferencias, el valor es el mismo.