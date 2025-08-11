Un corte vehicular comenzó este lunes en Avenida Libertador, entre Toranzo y Matías Zavalla, y se extenderá durante cinco días. La interrupción afecta dos cuadras, desde calle Alvear hasta Toranzo, y responde a trabajos de renovación en la red cloacal.

Las tareas incluyen el reemplazo de la cañería existente, según informaron desde el lugar. El móvil de Canal 13 San Juan estuvo presente a primera hora de la mañana para registrar el inicio de la obra.

La zona había sido repavimentada hace poco tiempo, por lo que es probable que se produzcan nuevas roturas en la calzada como consecuencia de las intervenciones.