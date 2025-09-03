Pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio de San Juan comenzaron a participar del Programa de Transformación Digital, una iniciativa que busca mejorar la eficiencia y rentabilidad mediante herramientas prácticas de gestión económica y financiera.

La propuesta, que también se desarrolla en Salta, Río Negro y Mar del Plata, tuvo su apertura el pasado 1 de septiembre. En la provincia se completaron los cupos disponibles, con la inscripción de 25 firmas locales.

“Este programa apunta a acompañar a las PyMEs en un proceso clave de modernización que fortalezca su competitividad”, destacó el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, durante el acto de lanzamiento.

El encuentro contó también con la participación virtual del director de PyMEs y Emprendedores, José Carpino, quien subrayó la importancia de “generar instancias de formación y asistencia para que las empresas puedan implementar cambios reales en sus modelos de gestión”.

El plan contempla un formato híbrido, con cinco módulos intensivos (cuatro híbridos y un cierre presencial) que se desarrollarán en simultáneo en cada sede. Las capacitaciones están a cargo de consultores de trayectoria nacional, con una carga de ocho horas semanales y material de lectura complementario.

La meta es implementar planes de transformación digital en al menos 100 empresas del rubro alimenticio, priorizando aquellas que cuenten con productos con valor agregado, impacto económico local y capacidad para adaptarse a nuevas dinámicas de comercialización.

El programa es impulsado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de PyMEs y Emprendedores. “El desafío es claro: potenciar a las empresas de alimentos de nuestra provincia para que crezcan, innoven y sean más competitivas”, resumió Aciar.