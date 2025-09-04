Este jueves 4 de septiembre dio inicio en San Juan la 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), con un encuentro realizado en el Salón Cruce de los Andes de Casa de Gobierno. La apertura contó con la participación del gobernador Marcelo Orrego, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Guido Romero, el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel.

El evento reunió a los responsables de las carteras turísticas de todas las provincias argentinas, quienes trabajaron en la definición de políticas y estrategias para fortalecer el sector a nivel nacional.

Durante su discurso, Daniel Scioli destacó el rol de San Juan como sede y aseguró: “Hoy me inspiró y me motivó más que nunca a poner lo mejor de mí para honrar esta responsabilidad, a partir de un encuentro maravilloso con todos los ministros y secretarios de turismo del país, con una agenda muy comprometida en lo que viene”.

El funcionario nacional recordó su vínculo con el presidente Javier Milei y explicó cómo asumió su actual cargo: “Con Javier habíamos hablado y me dijo que lo ayudara desde Brasil. Pero yo le respondí que sentía que tenía que estar acá. Le propuse trabajar en turismo, deporte y ambiente, con una visión moderna, y junto a Guillermo Francos me dieron esta responsabilidad”.

En su mensaje, Scioli subrayó la importancia de pensar en grande para el desarrollo del turismo en la Argentina: “Estamos en un país único, valioso, de paz y tranquilidad, con un turismo vinculado a la naturaleza como lo pone en valor San Juan con sus dos parques nacionales. Queremos integrar los 39 parques nacionales en toda la Argentina como un producto de atracción turística en sí mismo”.

El secretario también realizó un reconocimiento al ministro Guido Romero: “Quiero hacer un reconocimiento muy especial al ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, que tuvo la visión estratégica de convocarnos y trabajar para que este encuentro ocurriera. Estoy convencido de que es un hito en la historia del turismo en nuestro país, un antes y un después”.

Finalmente, valoró el desarrollo productivo de la provincia y lo vinculó al interés de inversores internacionales: “San Juan es una gran referencia nacional en tomate industrializado, aceite de oliva, vinos, pistachos, energías renovables y en la minería. Estoy seguro de que logrará captar la inversión más importante de la Argentina en todos los tiempos”.