Desde hace algunos días, en el departamento Sarmiento se puso en marcha una importante búsqueda laboral vinculada al nuevo parque solar que se construirá en la zona. El proyecto, que será el de mayor potencia en la provincia, generará al menos 300 puestos de trabajo directos y permitirá abastecer a unos 90.000 hogares con energía limpia.

En este marco, la empresa a cargo del emprendimiento lanzó una convocatoria para sumar personal local. Si bien no se detallaron los perfiles que se necesitarán a lo largo de la obra, sí se destacó la urgencia de incorporar un técnico o licenciado en Seguridad e Higiene, un rol fundamental en proyectos de esta magnitud.

Los interesados deben comunicarse al 264 5010238, número en el que también podrán enviar su currículum. La expectativa generada en la comunidad es alta, ya que se trata de una oportunidad laboral muy esperada.

El Parque de energía solar

El nuevo centro de generación, ubicado a un kilómetro al este de la localidad de Retamito, ocupará 500 hectáreas y contará con 250.000 paneles solares bifaciales, capaces de captar tanto la radiación directa como la reflejada del sol, lo que aumentará su eficiencia. Su puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2026 y permitirá evitar la emisión de 160.000 toneladas de CO₂ por año.

La obra se enmarca dentro del plan de inversiones 2022-2026 de Genneia, que alcanzará un total de casi USD 900 millones. Entre los proyectos estratégicos de la compañía se incluyen el parque eólico La Elbita en Buenos Aires, y los desarrollos solares Sierras de Ullum, Tocota III y San Juan Sur en San Juan, además de Malargüe I, San Rafael y Anchoris en Mendoza.

Con estos emprendimientos, Genneia proyecta superar en 2026 los 1,7 GW de capacidad instalada en energías renovables, consolidando su liderazgo en el sector a nivel nacional.