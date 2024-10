Este martes, la provincia de San Juan dio un importante paso en la lucha contra el dengue con el inicio de la campaña de vacunación dirigida a poblaciones de riesgo. La doctora Liliana Bertoni, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, dialogó con el programa Cien por Hora y explicó los detalles de esta estrategia que aplicarán.

La vacunación comenzó hoy en el vacunatorio central de la provincia, ubicado en Calle España, y se extenderá a otros centros de salud en todo San Juan. “Estamos arrancando con los primeros turnos dados vía correo electrónico a las personas que completaron el formulario en línea”, señaló. Además, agregó que “los primeros vacunados serán aquellos que padecieron dengue sintomático, tienen entre 4 y 59 años, y están registrados en el Sistema SISA”. En total, se otorgaron alrededor de 100 turnos para el día de hoy.

Además, la inmunización también se está implementando para el personal sanitario y las fuerzas de seguridad. "El personal de salud dependiente del Ministerio de Salud de la provincia ha comenzado a recibir la vacuna, y las fuerzas de seguridad iniciarán su proceso esta semana. También, el personal de salud del ámbito privado está siendo turnado para recibir la inmunización", confirmó Bertoni.

“Hoy comenzamos con la primera fase de vacunación, un hecho histórico para San Juan y un avance en la prevención secundaria contra el dengue”, comenzó. A la vez, mencionó que “este plan integral, que venimos desarrollando desde el Ministerio de Salud, incluye cuatro fases anuales y ocho pilares fundamentales”. "Uno de estos pilares es la inmunización, que se suma a la prevención primaria: la eliminación de criaderos del mosquito", explicó Bertoni.

La doctora subrayó la importancia de la eliminación de los criaderos como la principal medida para evitar la propagación del dengue. Sin embargo, destacó que la vacunación se presenta como una herramienta clave para personas que ya han padecido la enfermedad. " Sin mosquito, no hay dengue. Pero la inmunización es una estrategia de prevención secundaria destinada a grupos específicos de la población que presentan factores de riesgo", añadió.

La doctora también aclaró cómo se gestionan los turnos y el seguimiento de los formularios enviados por los interesados. “Cada persona que complete el formulario recibirá una respuesta por correo electrónico en un plazo de 72 horas”, dijo. También explicó que “si están registrados en SISA, se les otorgará un turno con día y horario específicos. Si no están notificados, también recibirán un correo explicando la situación y reservando sus datos para una segunda instancia de evaluación”.

La campaña busca vacunar a unas 200 personas por día en el vacunatorio central, siempre dependiendo de la adhesión de la población a esta oportunidad de inmunización. "El ritmo inicial es de 100 turnos por día, pero esperamos llegar a 200 si la respuesta de la población es buena", comentó.

Bertoni destacó que la vacuna no es de colocación universal y que las personas deben estar informadas sobre posibles contraindicaciones. "Esta no es una vacuna que todos puedan recibir sin más. Es crucial que aquellos que no están notificados en SISA consulten con su médico de cabecera para evaluar el riesgo-beneficio. La vacunación debe hacerse bajo la supervisión de un profesional", enfatizó.

Cómo acceder a la vacuna

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición un sistema para solicitar turnos a través de un código QR. Las personas interesadas deben seguir estos pasos:

1. Escanear el QR disponible en las redes sociales y en la página web del Ministerio.

2. Ingresar al formulario.

3. Completar los datos solicitados.

4. Enviar el formulario.

Dentro de las 72 horas posteriores al envío, recibirán un correo electrónico con la fecha y hora del turno si cumplen con los requisitos. De lo contrario, serán informados sobre la reserva de sus datos para futuras instancias de análisis.