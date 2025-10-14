Comenzó la obra de los consultorios externos del Hospital Rawson: prevén finalizarla en 2027

La Subsecretaría de Obras Públicas inició la construcción de los consultorios externos del Hospital Rawson, una obra largamente esperada por el sistema de salud pública de San Juan. Los primeros movimientos incluyeron tareas de limpieza de terreno, cerramiento y desarme de estructuras existentes, en el predio ubicado en las calles Estados Unidos y Santa Fe, Capital.

“Estamos en el inicio de los primeros trabajos, lo que es todo lo que es limpieza de terreno y cerramiento. Estamos muy contentos de poder empezar con esta obra tan esperada”, señaló la subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández, durante el comienzo de las tareas.

El proyecto contempla la construcción de tres bloques principales, que albergarán los sectores de pediatría, adultos y confitería, con una superficie total de 5.400 metros cuadrados. “Todo este terreno abarca estos tres bloques. Además, hay que desarmar el depósito que actualmente utiliza el Ministerio de Salud, lo que también nos llevará un tiempo”, explicó la funcionaria.

La obra surgió ante la necesidad de ampliar los servicios del hospital, que actualmente presenta limitaciones de espacio. “Los consultorios externos hoy en día tienen una necesidad de ampliación. Esta parte nueva permitirá sumar más servicios y brindar mejor atención a los sanjuaninos”, expresó Fernández.

Entre los nuevos espacios se previó la incorporación de consultorios para odontología, ginecología y psicología, además de áreas específicas para pediatría y adultos.

La subsecretaria destacó que el diseño permitirá la interconexión directa con el hospital, tanto con el edificio nuevo como con el viejo. “La idea es que todo esté conectado, porque cualquier urgencia o necesidad se podrá resolver rápido, al tener el hospital al lado”, sostuvo.

En cuanto a los plazos, Fernández detalló que la ejecución comenzó en 2025 y que la obra cuenta con un plazo de 540 días, por lo que se prevé su inauguración en 2027.

Sobre el proceso licitatorio, indicó que participaron 11 empresas. “Fue una evaluación muy exhaustiva de parte de la comisión evaluadora. Se analizaron las propuestas técnica y económicamente, y se eligió la empresa más conveniente para llevar adelante esta obra”, explicó.

Con la construcción de los nuevos consultorios, el Hospital Rawson busca ampliar su capacidad de atención y mejorar la accesibilidad a distintas especialidades médicas, consolidando así un proyecto que apunta a modernizar la infraestructura sanitaria provincial.