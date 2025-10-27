El móvil de Canal 13 llegó este viernes hasta calle Lemos y la Superiora —también conocida como Dr. Ortega—, donde los equipos municipales iniciaron una importante obra de pavimentación hacia el sector sur del departamento.

Según se informó, los trabajos abarcarán el tramo comprendido entre Superiora y calle 5. En esta primera etapa, se realizan tareas de limpieza y preparación del terreno, con el objetivo de ampliar la calzada, que había quedado angosta debido al crecimiento urbano de la zona.

Una vez finalizada esta intervención, la calle alcanzará una anchura superior a los seis metros y se pavimentará un kilómetro completo hasta calle 5. Además, en calle Lemos se llevan adelante labores de limpieza y bacheo.

Por el momento, solo se encuentra interrumpido un tramo de aproximadamente 300 metros, corte que será momentáneo mientras se desarrollan las tareas. Está previsto que la circulación se restablezca durante la tarde.

Cuando concluyan los trabajos de base y nivelación, se colocará la carpeta asfáltica, similar a la que se viene aplicando en otros puntos de la provincia dentro del plan de mejoramiento vial.