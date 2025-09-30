Comenzó la restauración de la Escuela Normal Sarmiento tras el vandalismo de 2022

La Escuela Normal Sarmiento comenzó a recuperar su fachada luego de los daños ocasionados en 2022, cuando durante una movilización por el Día Internacional de la Mujer se realizaron pintadas en sus muros. El establecimiento, declarado Monumento Histórico Nacional, había quedado con inscripciones que permanecieron visibles hasta estos días.

El Estado provincial, a través de una empresa contratada, iniciará tareas de limpieza y restauración sobre calle Santiago del Estero. Los trabajos incluirán el uso de hidrolavadoras para remover restos de pintura y la aplicación de un recubrimiento impermeabilizante para proteger la superficie. Según detallaron, se respetarán los tonos originales del edificio y se intervendrán también las aberturas metálicas.

En su momento, tras el episodio de 2022, la provincia inició una causa judicial contra cuatro mujeres señaladas como responsables, pero fueron sobreseídas. Más tarde impulsaron una demanda contra el Estado alegando violencia política, aunque la Corte de Justicia de San Juan rechazó el planteo y ambas causas quedaron sin sentencia firme.

La restauración actual busca devolver al edificio su valor patrimonial, afectado en distintas oportunidades por hechos similares, y garantizar la preservación de uno de los íconos educativos e históricos de la provincia.