A las 15 horas de este jueves comenzó la tercera sesión de la tercera reunión paritaria docente 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto al secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

En representación del Gobierno también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

Por el sector gremial, estuvieron presentes por UDAP la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Perscichella; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor técnico, Walter Ríos. En representación de AMET asistieron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro; el asesor letrado, Roberto Correa Esbry; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.