El Gobierno de San Juan informó que ya comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, que este año llevará como lema “San Juan, Mi Tierra Querida”. Desde este jueves 16 de octubre, los sanjuaninos y visitantes pueden adquirir sus tickets de forma virtual a través de la plataforma Autoentrada.

Los precios varían de acuerdo a la ubicación en el Estadio San Juan del Bicentenario: $10.000 para populares norte y sur, $25.000 para campo (de pie), $30.000 para platea alta y $35.000 para platea baja numerada. Todas estas opciones incluyen acceso a la Feria y al show del Velódromo. Además, habrá una entrada general de $5.000, válida únicamente para la Feria y el Velódromo. Los menores de seis años ingresarán gratis a estos dos espacios.

La venta presencial se habilitará a partir del 5 de noviembre, en las boleterías del Teatro del Bicentenario, en horario de 9 a 19. Se permitirá la compra de hasta cinco entradas por persona y se podrá abonar con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan en tres cuotas sin interés.

En cuanto a los beneficios especiales, los jubilados podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, con acceso a la feria, velódromo y tribuna popular del estadio. Estos tickets se retirarán desde el 5 de noviembre en el Teatro del Bicentenario. Una vez agotado el cupo, podrán adquirirlas con un 50% de descuento. También habrá espacios reservados para personas con discapacidad: 108 lugares en el Velódromo, 24 en el Estadio y 100 localidades en tribunas populares, que podrán obtenerse presentando el carnet correspondiente.

La grilla de artistas incluye a La Banda de Carlitos, Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso para el jueves 20 de noviembre; Estelares y Ciro y Los Persas el viernes 21; y Soledad, Emanero y Nicki Nicole el sábado 22, completando tres noches de música y celebración en el máximo evento cultural de San Juan.