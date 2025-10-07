Comienza a subir la temperatura en San Juan: así seguirá el tiempo este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir de este martes comenzará un ascenso sostenido de la temperatura en San Juan, marcando el inicio de varios días de calor en la provincia.

Según el organismo, para la jornada del martes se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 28°, lo que representa el comienzo del repunte térmico.

El aumento será más notorio desde el miércoles hasta el viernes, cuando las máximas superarán los 30°, generando condiciones típicas de pleno verano en la provincia.

Sin embargo, el SMN anticipó que el viento del sector sur llegará el viernes, lo que podría provocar un descenso en las temperaturas y marcar el fin de esta breve racha de calor intenso.