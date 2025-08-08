Comienza un mini verano en San Juan: así seguirá el tiempo este viernes

Para este viernes 8 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que será un poco frío al comienzo, pero será el inicio de una mini primavera sanjuanina.

De este modo, aludieron a que habrá mínimas de 2 grados, aunque a medida que avance el día comenzará a elevarse, llegando a los 18 grados. A su vez, detallaron que el cielo seguirá mayormente despejado y sin registro de precipitaciones. Durante la noche, se espera una bajada moderada.

Para los días próximos, se esperan máximas de entre 20 y 25 grados. Incluso podría haber viento zonda la semana entrante.