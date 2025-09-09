Esta semana se lanzó la Estrategia Provincial de IA para el sector productivo. En este caso, las inscripciones para las MiPymes estarán disponibles hasta el 30 de septiembre y con ello podrán iniciar un diagnóstico digital a partir del cual se elabore su plan para hacer sus procesos más eficientes con la incorporación de IA. Sobre este tema, Andrés Menegazzo, quien es el director de Economía del Conocimiento de San Juan, explicó los detalles en Canal 14 San Juan.

“Nosotros venimos trabajando con distintas iniciativas de inteligencia artificial con impacto en el sector productivo”, comentó Menegazzo. A la vez, dijo que han generado eventos y capacitaciones del tema para trazar el rumbo y continuar. En esta línea, afirmó que la IA no viene a quitar empleo sino a sumarse a las necesidades tecnológicas de las empresas.

En este punto explicó: “Se debe pensar en cómo puede implementarse; tenemos que intentar generar un crecimiento responsable, pero no podemos quedarnos afuera. No podemos permitir que nuestras empresas queden fuera”. Seguidamente habló de que estas estrategias poseen diferentes aristas que cada empresa puede adoptar y que no dejan de lado el factor ético.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario explicó que “básicamente vamos a iniciar por un diagnóstico de madurez digital, entendiendo que son las MiPymes las que poseen estas carencias”. Tras ello sumó que, una vez dado ese primer paso, procederán a la búsqueda de aplicación de herramientas, aunque serán procesos diferentes para cada mipyme debido a su etapa de madurez digital. “Lo podemos saber a través de un diagnóstico que nos permite entender el ecosistema productivo de la provincia”, dijo Menegazzo.

En este caso pueden inscribirse cualquier mipyme o profesional. Además, detalló que las seleccionadas tendrán como objetivo ser representativas de cada sector, ya sea agroindustria, tecnologías, fabricación, minería y otros. Esto se debe a que la propuesta está dirigida tanto para empresas que todavía no iniciaron ningún proceso de digitalización como para aquellas que ya se encuentran en distintos niveles de madurez.

Cabe agregar que este Plan, se enmarca y viene a potenciar diversas acciones que ya se están gestando desde el Gobierno en el ecosistema local, como: Programa Fortalecimiento de Economía del Conocimiento, programa Innovación Startup, programa Apoyarnos en la Ciencia, convenio esencIA para la formación de inteligencia artificial en la población adulta, Primeras Jornadas de IA en medicina, Despierta tu talento digital, etc… y eventos de sensibilización como fueron Sostenibilidad en la era de la Inteligencia Artificial, Startup Day, entre otros.

Link y condiciones para inscribirse para el Diagnóstico MiPyme: https://acortar.link/RdN3He

