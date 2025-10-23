Cómo actuar ante un accidente de tránsito, según un especialista

El abogado especialista en Accidentología, Lucas Zavaleta, brindó una serie de recomendaciones sobre cómo actuar frente a un accidente de tránsito y analizó las causas más frecuentes de los siniestros. En diálogo con Canal 13 San Juan, aseguró que “el problema que tenemos al manejar es cultural, porque en otros países respetamos todo”.

Zavaleta señaló que, cuando un choque no deja personas lesionadas, lo recomendable es tomar fotografías del lugar, registrar los datos del otro vehículo y concurrir a la comisaría más cercana para realizar el acta de choque. “Legalmente existe la obligación de efectuar la denuncia ante el seguro dentro de los tres días hábiles. Algunas compañías no exigen el acta de choque si no hay lesiones, pero siempre es conveniente hacerla porque es la prueba ante un reclamo judicial”, explicó.

El especialista advirtió además sobre las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. “El alcohol es un agravante y los seguros no cubren los siniestros cuando se registra esta falta. Hoy en día, las indemnizaciones son muy elevadas y un conductor particular no puede afrontarlas sin cobertura”, sostuvo.

Zavaleta consideró que las sanciones por alcoholemia deben ser más severas y que los controles deberían intensificarse. “Los controles de tránsito deberían incrementarse, sobre todo en calles principales. No se pueden controlar todas las arterias, pero sí las más transitadas”, afirmó.

Por último, destacó que la falta de respeto a las normas es la principal causa de los accidentes viales. “Las conocemos, pero no las respetamos. Vamos a otro país y frente a un cartel de ‘pare’ frenamos, pero acá no lo hacemos. Por eso los accidentes se repiten, especialmente con bicicletas y motocicletas”, concluyó.