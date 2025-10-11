La sexóloga Alexandra Amoroso visitó el programa Vino para contar y analizó cómo el machismo impactó también en los varones, especialmente en la forma en que se vinculan con su sexualidad.

Durante la entrevista, Amoroso explicó que aún existe mucha dificultad para hablar abiertamente del deseo y de los problemas sexuales. “Escucho mucho en el consultorio frases como ‘no tengo con quién hablarlo’ o ‘no puedo hablarlo con mis amigos’. A los varones todavía les incomoda hablar de cómo les gusta el sexo o de los temas de erección porque sienten que se están exponiendo”, señaló.

La especialista indicó que ese silencio muchas veces está ligado a la idea del “rendimiento” o la “obligación” dentro de la sexualidad. “Todos tuvimos algún tipo de educación sexual, pero había cosas de las que se hablaba y otras que no. En muchas familias se hacían comentarios sobre novelas o vecinas, pero nunca se abordaba de forma directa”, recordó.

Amoroso sostuvo que, tanto en hombres como en mujeres, persisten mandatos que generan presión. “En los varones se da más por el lado de la erección y la duración, y en las mujeres, por el lado de la seducción. En ambos casos, se busca ‘quedar bien’ y eso puede llevar al rechazo o a la frustración”, concluyó.