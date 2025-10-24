En la antesala de las elecciones legislativas, Canal 13 visitó el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), donde los efectivos se preparan para desplegar el operativo de custodia y seguridad de las urnas en toda la provincia.

El coronel Gastón Patera, jefe del RIM 22, explicó que se trata de un trabajo planificado con antelación y que comenzó a delinearse hace varios meses. “Este es un trabajo que ya inició el año pasado, cuando se conformó el comando general electoral", dijo. Además sumó: “Desde entonces, el distrito electoral San Juan recibió la orden preparatoria y comenzó las tareas de planeamiento para llegar a este proceso, que fue largo pero fructífero”. "Hoy estamos en orden y listos para el despliegue”, afirmó el oficial.

Esta elección será la primera en la que San Juan utilice la boleta única de papel en los comicios nacionales. “Nuestra tarea no ha cambiado. La misión principal sigue siendo la custodia y seguridad de las urnas”, aclaró Patera.

Sin embargo, destacó que este año se sumó una función adicional. “A partir de este año, también recibimos la custodia de las boletas únicas de papel. Fuimos a Buenos Aires a retirarlas y las trasladamos hasta la Secretaría General Electoral", dijo. "Desde entonces, el comando electoral de San Juan mantiene la custodia. Además, realizaremos el traslado de esas boletas desde los correos hasta las escuelas”, detalló.

En los establecimientos educativos, el Ejército se encargará de la seguridad interna, mientras que las fuerzas de seguridad civil estarán a cargo del perímetro exterior.

Según informó el coronel, el operativo de distribución de materiales comenzó de manera anticipada en las zonas más alejadas del Valle Fértil, por cuestiones de distancia y logística. “A partir de hoy, en las zonas más distantes ya empieza el movimiento. El grueso del despliegue comenzará mañana, luego de una presentación general del Comando Electoral San Juan. Desde ese momento, se inicia la distribución hacia las escuelas para garantizar la seguridad desde el momento en que llegan las urnas”, explicó.

“Después del cierre de los comicios, mantenemos la misión de custodia en el repliegue, asegurando que las urnas lleguen en perfectas condiciones al lugar del escrutinio definitivo. Nuestra tarea termina recién cuando ese proceso concluye”, señaló Patera.

El jefe del RIM 22 destacó que en la última semana se realizaron reuniones de coordinación con todas las partes involucradas, incluido el juez electoral, con el fin de ajustar detalles logísticos.

“Hubo una reunión donde participó hasta el juez electoral. Se hicieron las coordinaciones finales necesarias para que todo se desarrolle sin inconvenientes. No hubo modificaciones importantes, solo ajustes logísticos propios de este tipo de operaciones”, explicó.

Consultado sobre posibles incidentes durante los comicios, el coronel remarcó que existe un protocolo claro de actuación. “Si hay un inconveniente fuera del colegio, actúa la fuerza de seguridad correspondiente. En elecciones anteriores no hubo mayores problemas, y si surgiera algo, está todo coordinado con las autoridades departamentales para resolverlo rápidamente”, afirmó.

Finalmente, Patera recordó algunas pautas básicas para los votantes. “El horario de votación se mantiene sin cambios, con el inicio y cierre habituales. No hay ninguna modificación en las condiciones generales. Solo pedimos a la ciudadanía mantener la calma y cumplir con lo que establecen las autoridades electorales”, concluyó.