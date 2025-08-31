El inicio de la semana en San Juan estará marcado por un amanecer frío, con una mínima estimada en 2°C. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, aunque con buena visibilidad en la mayor parte de la provincia.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y sitios especializados, la temperatura irá en ascenso de manera paulatina hasta alcanzar los 18°C en horas de la tarde. Hacia la noche, las marcas volverán a descender, rondando los 5°C.

El viento soplará leve a moderado desde el sector sur, con algunas ráfagas en la mañana que irán perdiendo intensidad hacia el mediodía. La humedad se mantendrá en valores medios, lo que favorecerá una jornada estable, sin alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

El contraste será notorio respecto del fin de semana, que estuvo dominado por la Tormenta de Santa Rosa con lluvias, nevadas y familias evacuadas en distintos departamentos. Para este lunes, en cambio, se prevé un clima más apacible que permitirá retomar la actividad con condiciones estables.