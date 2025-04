Cómo es "Tierras Blancas", un santuario para las especies en cautiverio

En los últimos días, se viralizó un video en el que se muestra a unos ñandúes recién nacidos que enternecieron las redes por su pronto abandono del nido. Además, estas pequeñas aves concientizaron sobre su cautiverio en palabras del dueño del lugar en donde erradican.

La Granja Tierras Blancas, propiedad del veterinario Aldo "Pirata" Olivares Robledal, es el santuario de rehabilitación, alojamiento y cría de animales silvestres, tanto exóticos como autóctonos, en donde se mostraron dichas imágenes.

Olivares explicó a Diario 13 que en su santuario recibe, a través de la Secretaría de Ambiente, animales que fueron incautados, encontrados por la gente o atropellados. Su labor consiste en atenderlos, rehabilitarlos y evaluar si pueden ser reinsertados en la naturaleza.

Entre los animales que alberga la granja, se encuentran zorros, halcones, águilas, guanacos y una gran variedad de aves autóctonas.

El veterinario destacó que no todos los animales pueden volver a su hábitat natural debido a las lesiones que sufrieron y señaló con ejemplo: “Un águila o un halcón con un ala fracturada que no puede volar, no puede regresar a la naturaleza. Esos animales quedan alojados de por vida, bien cuidados y alimentados”, explicó.

Además, si la reproducción es viable, se fomenta la cría para ayudar a la preservación de especies en peligro: “Siempre con la idea de hacer reintroducciones controladas y evaluadas para garantizar su supervivencia en el ambiente natural”, agregó Olivares.

Otro de los aspectos destacados de Granja Tierras Blancas es su rol educativo. Escuelas y visitantes acuden al lugar para aprender sobre el cuidado del medioambiente y la protección de la fauna silvestre.

“La educación no es solo para los niños, sino también para los adultos. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestras especies y su hábitat”, concluyó Olivares.