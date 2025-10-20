Cómo es el nuevo control que implementó Obras Sanitarias para aprobar proyectos privados

Desde comienzos de octubre, Obras Sanitarias (OS) implementó un nuevo requerimiento para la presentación de proyectos de obras por cuenta de terceros: la verificación hidráulica. Según explicó el gerente técnico de la empresa, Gonzalo Fernández, el objetivo es asegurar que las redes y cañerías proyectadas cuenten con la capacidad adecuada para conducir el agua potable y los efluentes cloacales, promoviendo un uso responsable del recurso.

“Incluimos un nuevo requerimiento al momento de realizar una presentación de un proyecto de obras por cuenta de terceros, que es la verificación hidráulica, ya sea de las redes y las cañerías de agua potable como de cloacas”, señaló Fernández en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan.

El funcionario explicó que este nuevo procedimiento también se aplica a perforaciones y estaciones de bombeo. “Lo que se busca con este requisito es que las estructuras que se proyectan y luego se construyen tengan una capacidad hidráulica acorde a un consumo responsable del agua, que permita desarrollar correctamente las actividades humanas”, agregó.

La dotación establecida por Obras Sanitarias es de 350 litros por habitante por día, un valor que, si bien supera el recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ajusta a las condiciones desérticas de San Juan. “Hoy el consumo promedio en la provincia ronda los 650 litros por persona por día, por eso este cambio apunta a una gestión más eficiente del recurso”, destacó Fernández.

En cuanto al procedimiento, explicó que no implica costos adicionales para los profesionales ni las empresas que presenten los proyectos. “El profesional matriculado, por su formación, está capacitado para realizar la memoria de cálculo hidráulico que ahora se solicita. No representa un gasto extra, solo un paso técnico más dentro de la presentación”, aclaró.

La documentación se debe presentar de forma presencial por mesa de entradas en la sede administrativa de OSSE. Fernández sostuvo que esta medida “se enmarca en el contexto de emergencia hídrica que atraviesa la provincia y busca garantizar que las obras acompañen un uso racional del agua”.

Por último, el gerente técnico mencionó que la empresa continúa ejecutando diversas obras en Capital y otros departamentos. “Estamos realizando inversiones importantes en tecnología y en recursos humanos para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de respuesta ante los reclamos. Este nuevo requisito es un paso más en esa dirección”, concluyó.