El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de octubre en San Juan. Tras el sábado ventoso, se prevé una jornada más tranquila.

Según el organismo, el cielo permanecerá despejado desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas que irán de 7°C a 25°C. El viento se presentará leve, con ráfagas que no superarían los 12 km/h y cambios de dirección predominante desde el sur y el este.

De acuerdo con el SMN, las altas temperaturas regresarían a partir del lunes y se extenderían hasta el miércoles, con máximas que alcanzarían los 33°C. En tanto, el jueves llegaría un frente frío que provocaría un descenso en las marcas térmicas, tendencia que continuaría durante el viernes.