El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, dio detalles este lunes en diálogo con Mira quién habla sobre el operativo desplegado durante el temporal de Santa Rosa, que afectó a distintos departamentos de San Juan durante el fin de semana.

Platero confirmó que se asistió a miles de familias: “Ayer hasta las 18 horas llevamos 5.000 y pico de familias asistidas desde el Ministerio, más lo que pudieron asistir los intendentes. Estoy seguro que para cuando termine la jornada de hoy va a superar las 6.000”, señaló.

El funcionario explicó que la acción se organizó de manera interministerial: “Nos reunimos junto al gobernador y al secretario de la Gobernación y decidimos montar un gran operativo de asistencia y de emergencia en donde colaboraron todos los ministerios con personal y movilidades���. Según precisó, participaron más de 100 vehículos y equipos de trabajo en distintos puntos vulnerables.

Sobre las zonas más críticas, Platero indicó: “Las más afectadas fueron el sudeste de la provincia: Sarmiento, Cochagual, 25 de Mayo, 9 de Julio y Caucete. También Chimbas, donde asistimos a más de 800 familias”.

En relación con las personas en situación de calle, el ministro detalló: “Los dos hogares estuvieron abiertos las 24 horas, podían quedarse durante todo el día. El cupo no se completó: teníamos 80 camas disponibles y el máximo que se ocupó fue 87, siempre quedaron espacios libres”.

Finalmente, Platero valoró el compromiso de los equipos: “Muchos empleados públicos con más de 30 años de antigüedad cambiaban de turno y se quedaban trabajando, armando más módulos para llegar a más familias”.