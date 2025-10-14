Finalmente, el Consejo de la Magistratura de San Juan logró su objetivo: definir la terna de candidatos para Fiscal General antes de las elecciones legislativas. Los tres nombres elegidos fueron Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano, quienes competirán por ocupar el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

El presidente del Consejo, Juan José Victoria, explicó en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan que el proceso se desarrolló conforme a los plazos previstos: “Hemos culminado un proceso de selección más, y ya tenemos en trámite otro”, afirmó Victoria, satisfecho por haber logrado consenso entre los cinco miembros del cuerpo.

El funcionario destacó que, pese a las especulaciones, la decisión se tomó sin relación con el contexto político: “Al contrario de los pronósticos de ustedes, los periodistas, que decían que iba a ser después de las elecciones, fue una decisión de cumplir con los plazos”, sostuvo.

Victoria remarcó que su función no se vincula con las definiciones partidarias:“No tenemos nada que ver con el desarrollo político de la provincia. Nuestro rol es proponer ternas y garantizar que el funcionamiento del Poder Judicial no se resienta”, señaló.

De todos modos, reconoció que la instancia siguiente sí tiene un componente político: “Tan político es que ahora la Cámara de Diputados elige entre los tres. Pero eso ya es una decisión de la Cámara, no del Consejo”, aclaró.

El presidente también detalló cómo se alcanzó el consenso tras varios intentos previos:“Hubo dos reuniones anteriores que no prosperaron; en una no hubo acuerdo y en otra una consejera se enfermó. Finalmente hoy pudimos terminar. Un candidato salió con los cinco votos, y entre los otros se llegó a un consenso”, explicó.

Respecto a los perfiles de los tres postulantes, Victoria comentó que se valoró el trabajo que cada uno desempeña actualmente: “Se tuvo muy en cuenta la función que está cumpliendo cada uno y el perfil necesario para la Fiscalía General”, indicó.

El plazo legal para definir a los candidatos vencía el próximo viernes 17 de octubre, por lo que el Consejo logró cumplir con lo establecido. Ahora, Baigorrí, Senatore y Lozano deberán presentarse ante la Comisión de Justicia, que los entrevistará como parte del procedimiento formal. La Cámara de Diputados será la encargada de elegir finalmente al nuevo Fiscal General, aunque todavía no hay fecha definida para la votación.

El proceso de selección comenzó semanas atrás, tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, quien había ocupado el cargo de Fiscal General durante varios años. La convocatoria reunió a 33 postulantes, de los cuales fueron seleccionados tres nombres por consenso. El Consejo de la Magistratura, presidido por Juan José Victoria, está integrado por cinco miembros que representan al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Foro de Abogados y la Cámara de Diputados.

La definición de esta terna representa un paso clave para completar una de las vacantes más importantes del Ministerio Público Fiscal, cuya conducción quedó interina desde la muerte de Quattropani.