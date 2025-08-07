En una acción que expone serias deficiencias laborales, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), encabezado por su secretaria general Mirna Moral, presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo contra la empresa Cabral Mayorista. La presentación incluye acusaciones por hostigamiento, violencia laboral y múltiples irregularidades en el cumplimiento de la legislación vigente.

“Venimos desde hace muchos años con dificultades con Cabral Mayorista, pero con el tiempo se han acrecentado. La situación para los empleados es insostenible”, advirtió Moral en declaraciones con Canal 13.

Entre los puntos más preocupantes de la denuncia se destacan: El incumplimiento del pago del sueldo según el convenio colectivo vigente. “Hasta el martes no habían pagado el sueldo anual complementario”, señaló. También hay ausencia de planillas de asistencia oficiales, lo que representa un riesgo ante siniestros laborales. “Las que tienen no están firmadas correctamente y no garantizan cobertura de ART”, mencionó. Intervención irregular del médico laboral, que tiende a reducir los días de reposo indicados por el médico de cabecera del trabajador. “Esto no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. El médico laboral debe verificar, pero no modificar el certificado”, añadió.

Otro de los puntos que destacó es que restricciones arbitrarias como la prohibición del uso del celular personal sin asegurar un lugar de resguardo ni habilitar una línea para emergencias familiares. A la vez, señaló que existe falta de entrega de elementos de protección personal (EPP) y ausencia de seguros obligatorios.

Moral sostuvo que estas denuncias ya se habían presentado anteriormente y que, por ese motivo, solicitaron la intervención de la Policía de Trabajo y del área de Seguridad e Higiene de la Subsecretaría. “Ya hemos tenido situaciones donde la empresa firma planillas como si hubiese entregado los EPP, pero al verificar en el lugar, los trabajadores no los tenían”, denunció.

Ante la consulta sobre la magnitud del problema, Moral explicó que “el porcentaje de empleados afectados es alto” y que muchos no se presentan personalmente por temor. “Recibimos denuncias a través de familiares o medios digitales porque el nivel de presión sobre los empleados es tan grande que llegan agobiados. Esto tiene un impacto emocional serio”.

Además, remarcó la urgencia de inspeccionar todas las sucursales de Cabral: “Si en una no se cumple con los registros de entrada y salida, es probable que en ninguna se esté haciendo correctamente”.

Desde el sindicato confirmaron que ya entregaron los domicilios de las sucursales para facilitar las inspecciones, y que esperan una rápida actuación por parte de las autoridades. “Las empresas están obligadas a garantizar un entorno laboral libre de violencia, denigración o maltrato. Hoy, eso no está ocurriendo en Cabral”, finalizó Moral.