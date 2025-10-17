Cómo fueron los momentos previos de la muerte de Emir, según la Fiscalía

A las 13 horas de este viernes comenzó la audiencia de formalización del caso de Emir Barboza, el menor de 7 años que murió producto de un disparo en el pecho en medio de una gresca en el barrio Valle Grande. En dicha audiencia, seis de los ocho sospechosos por el homicidio del niño se presentaron frente a la Justicia, frente a los fiscales. Por su parte, la Fiscalía contó cómo fueron los hechos, relatados por los testigos.

Iván Grassi fue quien tomó la palabra en la audiencia, y expuso que, “por motivos que se desconocen, comenzaron un gresca con otra familia que vive en el barrio. Miembros de la familia Barboza, que viven en la manzana 26 del sector 4, se dirigieron hacia el lugar donde previamente se habría realizado la gresca para reclamar una agresión que había sufrido una menor de edad de la familia Barboza”.

“En momentos que miembros de la familia Barboza vuelven a su casa, se detienen en la esquina de la casa 1 y es en esa circunstancia que los imputados, con múltiples armas de fuego, se distribuyeron desde varios sectores de la vivienda, incluso el techo, pese a que el otro grupo no mediaba ningún tipo de agresión de parte de los otros y entre los cuales se encontraban mujeres y niños”, agregó Grassi.

En el momento en que se abrió fuego, una de las tantas balas disparadas en la situación, dio en el pecho del niño de 7 años. “Fue trasladado al hospital Marcial Quiroga por sus familiares en un vehículo particular. La autopsia reveló que tenía graves lesiones, que falleció de forma violenta con característica de homicidio”, expresó. El pequeño falleció producto que el disparo afectó uno de sus pulmones, el corazón y la vena aorta, produciéndole un daño hepático irreversible.

Por último, el fiscal comentó que se registraron múltiples llamadas al 911 de personas en el interior del barrio. “La primera llamada se dio a las 21:57 y se extienden las llamadas por 15 minutos con distintos números de teléfono. Manifiestan que en un lugar están tirando piedras a su casa y son siete personas. Una nueva llamada de otro vecino pidió a la policía. En una nueva llamada, una mujer dijo que ya habían ingresado a su casa y estaba resguardada en el baño con sus hijos”, concluyó. Luego de eso se efectuaron los disparos que en medio de un tiroteo terminaron con la vida de un pequeño.