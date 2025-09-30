Enrique Delgado, Secretario de Seguridad de San Juan, se refirió a los controles de tránsito en rutas y explicó en Canal 13, cómo la tecnología ayuda a detectar a conductores que podrían tener antecedentes judiciales.

“En las rutas, los controles unificados determinan si tenés algún problema con la justicia. No es posible hacer un control exhaustivo persona por persona y tampoco se justifica detener a todos los vehículos”, señaló el funcionario en entrevista con el programa Es lo que Hay.

Delgado aclaró que los operativos existen y funcionan de manera efectiva: “Si hay controles, la persona que ha pasado por ellos y no la han parado es porque no es sospechosa”. Según explicó, las cámaras de lectura de patentes permiten a las autoridades identificar automáticamente vehículos vinculados a investigaciones judiciales, de modo que solo se solicita la documentación a quienes presentan alertas.

El secretario destacó que este sistema tecnológico permite optimizar recursos y aumentar la eficacia de los operativos, evitando demoras innecesarias para los conductores que no representan riesgos y enfocando los controles en quienes podrían tener causas pendientes o estar involucrados en delitos.