Cómo funcionará Casa del Sur, el nuevo centro de asistencia en adicciones en San Juan

San Juan sumará desde octubre un nuevo espacio para el abordaje de las adicciones: Casa del Sur, un centro de asistencia profesional que trabajará bajo la modalidad ambulatoria. El proyecto estará encabezado por el psicólogo José Saiz, la licenciada en Psicología Carolina Pontoriero y el administrador general Jorge Sambor.

“Casa del Sur es un centro de profesionales de asistencia a las adicciones y vamos a abrir en la modalidad ambulatoria”, explicó Sambor en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan este martes.

El espacio funcionará con atención tres veces por semana, en turnos de entre tres y cuatro horas, y estará supervisado de manera permanente por Saiz, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en drogodependencia. “Nos van a encontrar con mucha experiencia, eso es lo que traemos nosotros acá”, aseguró Sambor.

El nuevo centro buscará trabajar con un enfoque integral, que combine acompañamiento terapéutico y familiar. “Yo digo que la terapia no es tan solo para el adicto, sino también para la familia, porque hay que hacer un tratamiento a la par”, destacó.

Sambor adelantó que el proyecto podría crecer en el futuro: “Esperemos que esto sea un comienzo, no sabemos si mañana podemos llegar a abrir una modalidad de internación. Por ahora arrancamos con la ambulatoria”.