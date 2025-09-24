Cómo la lejanía del mar afecta de forma directa a la salud de los sanjuaninos

San Juan es una provincia que por la lejanía con el mar tiene problemas con el consumo de yodo. Este elemento es vital para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, una glándula hormonal que entre otras funciones, controla el metabolismo del cuerpo. El endocrinólogo Eduardo Sánchez, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó con qué hay que estar alerta para prevenir y concientizar sobre el Cáncer de Tiroides. Además, mencionó que un estudio de 2022 revela que de 1.300 casos de cánceres, 70 son de tiroides.

Sánchez recalcó la importancia del consumo de yodo para el bienestar corporal. Uno de los productos en donde se suele encontrar en grandes proporciones son los pescados, alimento que no es de gran consumo en San Juan. “En el país tenemos muy bajos niveles de yodo. Hay que consumir más pescado, no solo en las semanas claves del año porque ayuda mucho a bajar el colesterol malo y sube el colesterol bueno. Deberíamos dejar de consumir tanta carne roja”.

“Si hablamos de cáncer en sí es muy silente, es decir, pasa muy desapercibido y puede atacar a los costados de la glándula. Cuando notamos un bulto extraño en el cuello, eso se llama bocio, algo que no estaba y ahora sí, nos debe llamar la atención. Uno de los métodos para distinguir síntomas es la palpación de la glándula”, agregó el profesional.

Sánchez mencionó que hay dos tipos de enfermedades con relación a la glándula de tiroides que son las más comunes: el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. “En el caso del hipotiroidismo se presenta con personas con mucho cansancio, piel muy seca, cabello reseco y caída de cabello, o por el contrario, el hipertiroidismo se puede manifestar como estar ‘pasado de vueltas’, con ojos saltones, piel caliente y baja considerable de peso. Los más importante es que se haga una rápida derivación al endocrinólogo para tratarlo”.

¿Se puede vivir sin tiroides?

La respuesta del profesional es un completo si. Una de las alternativas y medidas que se toman es la extirpación de la glándula en su totalidad. “Es una operación donde se saca y luego, dependiendo el peso y la superficie del cuerpo se calcula la dosis exacta de una pastilla que se debe tomar de por vida y se puede llevar una vida completamente normal”, enfatizó.

Concluyó explicando que, debido a que estos problemas en la tiroides suelen ser genéticos, hay casos de bebés que nacen sin la glándula, “entonces se calcula desde el día que nacen la dosis de Levotiroxina que deben consumir de por vida y llevan una vida súper normal”.