Mauricio Macri fue víctima de un video generado por Inteligencia Artificial en las últimas elecciones en Buenos Aires. Si bien muchos argentinos pudieron darse cuenta de que este video no era real, hay otros que se creyeron el contenido. El director de Gobierno Digital de San Juan, Angel Romero, dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó qué cosas hay que tener en cuenta para verificar si los videos son reales y no caer en una “deepfake”.

“Como en todos los videos que han comenzado a compartirse en internet, lo principal es verificar la fuente”, comenzó a explicar el profesional. Agregó que actualmente, con una computadora o teléfono se puede crear un video que podría tener un impacto mayor, dependiendo de la persona que se trate y su relevancia, además de lo que diga en el audio. “Si no verificamos la fuente podemos caer en una deepfake, pero con alguna computadora, la misma IA podría decirnos si el video es real o no”.

Romero destacó que los detalles más importantes a la hora de verificar la veracidad es el movimiento de la comisura de los labios, para ver si coincide con el audio del texto; los movimientos de las cejas; “cuando el fondo está borroso, puede ser producido por la IA. Cada vez van mejorando, pero hay incoherencias en algunas partes de la imagen”.

Una de las herramientas más comunes para conocer si el video es real o falso es buscando en la web una página llamada “chequéalo”, que es una comunidad muy efectiva para determinar la veracidad de los videos, sobre todo en las campañas políticas. “También hay analizadores de Youtube, hay IA que detectan videos generados con IA”, concluyó.