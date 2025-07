Ante la llegada de las bajas temperaturas, y un reciente fallecimiento por Smouldering, Horacio Correa, secretario de AISAGA, alertó sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, un gas que no tiene olor, color ni sabor y que puede ser letal si se acumula en ambientes cerrados.

“La gente no percibe el monóxido de carbono hasta que ya es tarde. No tiene olor, no se ve. Lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta cuando la persona ya está sin vida o en estado grave”, explicó Correa en una entrevista con Canal 13. Por eso, recomendó que todos los ambientes calefaccionados tengan ventilación permanente, incluso si se usan artefactos de tiro balanceado.

Además, Correa insistió en no cerrar herméticamente las habitaciones: “Siempre recomiendo que haya circulación de aire, más allá de las rejillas reglamentarias”. También advirtió sobre los síntomas de intoxicación, como decaimiento, dolor de cabeza, ardor en los ojos y somnolencia. “Si alguien percibe estos síntomas, debe apagar los artefactos, abrir puertas y ventanas, y salir inmediatamente al aire libre”, sostuvo.

En cuanto a los artefactos recomendados, fue categórico: “No se debe calefaccionar con cocinas. No están diseñadas para eso. Es peligroso y puede provocar una tragedia”. Sobre otros sistemas, como pantallas eléctricas o salamandras, aclaró que también deben utilizarse con buena ventilación, ya que “todo artefacto que emana calor consume oxígeno o seca el ambiente”.

Correa insistió en la necesidad de hacer revisiones periódicas. “Todos los años, al comenzar el invierno, es importante hacer un mantenimiento a los calefactores. Y en el caso de calefones o cocinas, al menos una vez al año”.

Finalmente, se refirió al caso reciente de una presunta muerte por monóxido: “Aparentemente la persona quiso calefaccionar el ambiente con la cocina. El consumo de oxígeno fue total y eso generó, además de intoxicación, incluso quemaduras. Es fundamental entender que estas prácticas son muy peligrosas”.