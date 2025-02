Cómo será el Centro de Día para atender a sanjuaninos con discapacidad mayores de 25

El Gobierno de la Provincia apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad con un proyecto que apunta a la creación de un espacio de contención. La directora de Discapacidad de la provincia, Paula Moreno, contó al móvil de Canal 13 que trabajan para abrir un Centro de Día destinado a sanjuaninos con discapacidad de entre 25 a 55 años.

La elección de la edad no es caprichosa, sino que, a los 25 años, las personas con discapacidad se egresan de las escuelas dedicadas a la educación especial. Moreno indicó que esta franja etaria no está cubierta por el Estado, por lo que, si el sanjuanino o sanjuanina finalizó sus estudios y no dispone de obra social que le cubra otra actividad, estos se quedan en sus casas sin la posibilidad de seguir capacitándose y, en muchos casos, de seguir socializando.

Es por eso, que el proyecto, que será el primero de carácter público a nivel país, funcionará como un Centro de Día, con turno mañana y tarde. En este espacio, los que lo integren podrán aprender oficios, realizar talleres y hasta formar parte de espacios de sociabilización, al compartir a diario con los compañeros.

Este centro está destinado a personas con discapacidad intelectual leve y moderada de entre 25 a 55 años. Estará ubicado en Capital, y albergará a un total de 60 personas (30 en el turno mañana y 30 en el turno tarde)

Luego de aprobarse su creación, llegó la etapa de su construcción. Es por ello, que el 10 de febrero se licitó para conseguir el inmueble donde estará ubicado. En la actualidad, el Gobierno está en etapa de evaluación de los que se presentaron para ser sede de este proyecto.

Capacitación laboral inclusiva

Apostando fuerte a la inclusión laboral de personas con discapacidad, la Dirección de Discapacidad llevará a cabo el programa “Trabajando Sueños”, en el cual 60 personas con discapacidad serán insertadas en empresas privadas para que puedan experimentar lo que es el mundo laboral y aprender un oficio o profesión, con posibilidades de quedar, en caso de que la empresa que hace la inclusión así lo desee.

Los que deseen participar de este beneficio deben inscribirse en la página de la dirección: https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/. Al ingresar a la página deber cargar los datos que se les pide en la parte de Inclusión Laboral.

“Trabajando Sueños” es un entrenamiento laboral en organismos públicos y privados por un plazo de 6 meses. El participante recibirá un subsidio económico durante el tiempo que dure la capacitación, de la que se hará cargo el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

En la actualidad, la Dirección de Discapacidad está en la tarea de buscar empresas interesadas en participar de este proceso de inclusión laboral. Moreno instó a las firmas sanjuaninas a ser parte recibiendo a estas personas con discapacidad

Bicicletas adaptadas y equipamiento de baños