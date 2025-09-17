La Marcha Federal Universitaria en San Juan se realizará esta tarde, con concentración a las 16 horas en la Plaza 25 de Mayo y salida de la movilización a las 17. Se espera una concurrencia similar a la primera marcha de abril de 2024, que reunió a estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

La movilización partirá hacia la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y podría continuar hacia la Casa de Sarmiento y el Rectorado, dependiendo de la convocatoria y del operativo de seguridad en el microcentro.

La marcha cuenta con la coordinación de la UNSJ, ADICUS, SIDUNSJ, la Federación Universitaria, la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de San Juan, y otros espacios gremiales y políticos. Además de rechazar el veto sobre el Financiamiento Universitario, los participantes sumarán la protesta por el veto a la Emergencia Pediátrica, lo que ampliaría la participación de la comunidad sanjuanina.

Desde las 17 horas, algunas arterias del microcentro podrían verse congestionadas debido a la movilización, por lo que se recomienda a los automovilistas prever alternativas de tránsito.