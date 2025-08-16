El móvil de Canal 13 San Juan transmitió desde el Hospital Marcial Quiroga para anunciar que, a partir del lunes, el servicio de Diabetología y Endocrinología dejará su ubicación habitual y pasará a funcionar en un nuevo espacio interno. La medida se debe a las obras de remodelación y ampliación de consultorios externos que se están llevando adelante en el establecimiento de Rivadavia, con un plazo de ejecución estimado en un año y medio.

Las remodelaciones implican la reubicación temporal de distintos servicios. En algunos casos, los consultorios externos fueron trasladados a otros sectores del hospital, mientras que en otros se buscan espacios disponibles para mantener la atención habitual.

En el caso de Diabetología y Endocrinología, desde el lunes 18 de agosto el servicio ocupará el lugar donde antes funcionaba el Programa Sanjuanino de Diabetes (ProSadia). Este programa fue trasladado tiempo atrás al Hospital Lanteri, liberando ese sector para la nueva ubicación del área.

Las autoridades aclararon que la atención seguirá funcionando dentro del hospital, aunque ya no estará al lado de Clínica Médica como hasta este jueves. El nuevo espacio se encuentra casi al lado de la morgue del Poder Judicial, en el interior del predio y próximo a avenida Libertador, pasando la rotonda donde está el Cristo.

El objetivo de esta reorganización es garantizar la continuidad de la atención de pacientes, especialmente quienes requieren consultas y recetas, mientras se ejecutan las mejoras en los consultorios externos.