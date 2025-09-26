Cómo serán las computadoras que entregarán a los estudiantes sanjuaninos

San Juan dará inicio este lunes 29 de septiembre a la entrega de computadoras a estudiantes de quinto y sexto grado de escuelas de gestión estatal, en el marco del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que busca brindar herramientas digitales a los alumnos y acompañar su uso responsable.

Así lo confirmó Fabricio Echegaray, secretario de Modernización, en Canal 13, quien explicó que la iniciativa forma parte de un plan provincial y se diferencia de programas anteriores como Conectar Igualdad: “Este programa no solo entrega la computadora al alumno, sino que también capacita a los docentes y establece un acompañamiento familiar para asegurar su correcto uso”, señaló.

En esta primera etapa, se entregarán 25.000 computadoras, comenzando con 800 estudiantes del departamento de Pocito, de ocho escuelas (Escuela José Rudecindo Rojo, Escuela España, Escuela Tierra del Fuego, Escuela Dr. Carlos Saavedra Lamas, Escuela Jorge Washington, Escuela Rabindranath Tagore, Escuela Justo José de Urquiza y Escuela Gobernador Eloy Camus), quienes deberán concurrir junto a un tutor al Velódromo el lunes a las 10:30.

“Los tutores deben firmar un acuerdo donde se comprometen a ser responsables del uso de la computadora, que es mucho más que una Netbook: es una herramienta educativa para acompañar el aprendizaje en el aula”, explicó Echegaray.

Características de las computadoras

Las computadoras incluyen:

Procesador Intel de cuatro núcleos

8 GB de RAM

Disco sólido de 128 GB

Sistema operativo Windows 11 Pro con licencia oficial

Paquete Office 365

Software educativo preinstalado

Estuche protector para transporte

“El alumno recibirá su usuario y clave para poder activar la computadora. Sin ellos, la máquina no funcionará. Además, le entregaremos una copia en papel del usuario y la contraseña”, detalló Echegaray.

Próximas entregas

El programa continuará los días siguientes en otros departamentos, incluyendo Valle Fértil, con la intención de abarcar a todos los alumnos de quinto y sexto grado de escuelas estatales. “Son 25.000 computadoras, así que llevará varios días, pero todos los alumnos recibirán la suya”, agregó.

Si bien esta primera fase está destinada a la gestión pública, Echegaray adelantó que para el próximo año se planea incluir a escuelas privadas y alumnos de cuarto grado, que pasarán a quinto.

El secretario de Modernización destacó la importancia de educar al alumno en el uso responsable de la tecnología. “Estos chicos tienen entre 10 y 11 años. La computadora es para ellos, y no hay riesgo de que la vendan o la utilicen de manera indebida. Es fundamental que docentes y familias acompañen el proceso”, señaló.

Echegaray recordó que el programa provincial contempla la entrega de computadoras a docentes para formarlos en el uso educativo de la tecnología en el aula. “El acompañamiento es integral: alumno, docente y familia trabajan juntos para aprovechar al máximo la herramienta”, indicó.

El funcionario explicó que, a diferencia de Conectar Igualdad, que dependía del Gobierno Nacional y estaba enfocado en alumnos de secundaria, este programa provincial asegura control, seguimiento y capacitación, así como la inclusión de software educativo oficial y licencias activas para cada estudiante.

“Queremos plantar una semillita en los alumnos de quinto y sexto grado. Son el futuro, y al entregarles estas herramientas digitales, buscamos fortalecer su aprendizaje y su integración con la tecnología”, concluyó Echegaray.