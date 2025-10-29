Desde el pasado 12 de octubre, el pequeño Yutiel se encuentra ingresado en el hospital Rawson. Luego de ser atropellado por una camioneta en Rawson, quedó en un estado crítico. Ahora se supo que fue intervenido por segunda vez.

La madre del pequeño que fue arrollado en calle 5 y Elizondo, Daiana Gatica, informó en redes sociales cómo sigue su hijo. Allí contó que fue sometido a una segunda operación, luego de salir de terapia intensiva, por lo que ahora se encuentra en proceso de recuperación.

La mujer contó que tanto ella como el padre de Yutiel, se turnan para cuidar al pequeño de 11 años durante todo el día en el hospital Rawson. En ese mismo sentido, manifestó que todavía necesitan ayuda de parte de la comunidad para cubrir todos los gastos de internación.

Manifestó que no pudieron vender todos los números de la rifa que estaban realizando sus familiares, por lo que todavía requieren colaboración. Informó que por ejemplo necesitan agua mineral, pañales, yogur, toallitas húmedas, entre otros elementos.

Este es el alias al que se puede donar para ayudar al pequeño: Daigatica.072 (a nombre de Daiana Marisol Gatica)