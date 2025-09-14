Cómo son los nuevos baños, estacionamiento y área comercial de la Difunta Correa

El paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, se encuentra en plena transformación con un conjunto de obras que buscan mejorar la experiencia de los promesantes y visitantes. Desde la Fundación Difunta Correa informaron que los trabajos avanzan a buen ritmo y que varias etapas ya están próximas a concluirse.

Iván Kadi, presidente de la Fundación, explicó en Canal 13, que se trata de “un cambio estructural e integral” del predio. “Son varios núcleos de obra que se están ejecutando en simultáneo. El principal reclamo de los promesantes siempre fue el estado de los baños, y en base a eso comenzamos por allí”, señaló.

Actualmente, solo uno de los antiguos sanitarios continúa en funcionamiento, mientras que otros tres núcleos se encuentran en un 90% de avance, a los que se suma la construcción de un baño nuevo. “Calculamos que en muy poco tiempo vamos a hacer la entrega. Han quedado mucho más grandes, modernos y acordes a las necesidades actuales”, destacó Kadi.

Entre las obras que están próximas a inaugurarse también se encuentra el centro comercial de artículos regionales, ubicado en la entrada del predio. “Está en un 95% de conclusión y le va a dar una vista totalmente diferente al sector comercial”, detalló el presidente de la Fundación.

Otro proyecto en marcha es el nuevo sector comercial, que recién comenzó hace un mes y actualmente alcanza un 5% de avance. A esto se suma un parador de camiones, que además de espacio de estacionamiento contará con dormitorios para los transportistas. “Ese trabajo ya está en un 98% y pronto podrá habilitarse”, adelantó Kadi.

En paralelo, se avanza con obras de gran impacto para la comunidad de Vallecito y los visitantes: el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), recientemente adjudicado, y un nuevo centro policial, que está próximo a salir a licitación. Asimismo, se proyecta la construcción de un estacionamiento y un escenario, que ya se encuentran en proceso de convocatoria.

Con respecto a los plazos, Kadi explicó: “Una fecha concreta no tenemos, pero tanto los baños como el centro comercial podrían estar listos para finales de septiembre o comienzos de octubre. Son las obras más cercanas a habilitarse”.

En cuanto a la mano de obra, se realizaron cinco licitaciones distintas para los núcleos de obra —baños, centro comercial, entre otros—, cada una adjudicada a empresas diferentes. Actualmente trabajan unas 30 personas, de las cuales 10 son del propio poblado de Vallecito. “La idea es que todas las nuevas incorporaciones se hagan con gente de la zona”, explicaron.

Uno de los puntos clave será la nueva playa de estacionamiento, que contará con 202 plazas, de las cuales 25 serán cubiertas en la primera etapa. El espacio estará conectado con el área comercial y con la loma principal del paraje a través de un puente y un pergolado. Además, se proyecta un estacionamiento más cercano, con entre 15 y 16 plazas exclusivas para personas con discapacidad, con el fin de mejorar la accesibilidad.

Respecto a la capacidad comercial, se mantendrá el mismo número de locales dentro del paraje: 42 en total, sin contar los que están en el pueblo cercano. Sin embargo, se espera que las ventas se incrementen gracias al crecimiento turístico. “Queremos conservar la misma cantidad de comercios, pero con mayor formalización y mejor infraestructura. Lo que buscamos con estas obras es atraer más visitantes y que los comerciantes tengan un mejor retorno”, señalaron.

El objetivo, explicaron, es que el desarrollo turístico también genere oportunidades de empleo directo e indirecto en la comunidad local. “Queremos que el lugar más visitado de San Juan pueda aportar recursos y trabajo a la población cercana”, señalaron.

Uno de los espacios en pleno funcionamiento es el hotel, que ha sido puesto en valor y modernizado en el último año. Actualmente, los fines de semana registra una ocupación superior al 60%, con un nivel de servicios comparables a los de establecimientos de la capital. La institución proyecta seguir promocionando el hospedaje para atraer a más visitantes.

En cuanto a la situación administrativa, la Fundación Difunta Correa quedó normalizada luego de un proceso iniciado en 2020, tras una ley sancionada por la Cámara de Diputados que creó formalmente la entidad. Hoy cuenta con comisión directiva y es el organismo a cargo de administrar las cerca de 300 hectáreas que conforman el paraje.

Entre los proyectos próximos a concretarse se encuentra un hospedaje exclusivo para camioneros, que busca recuperar el histórico vínculo de la Difunta con esta comunidad. El nuevo espacio contará con un parador, áreas de descanso y duchas, y se suma a la idea de reactivar, aunque de manera más acotada, la tradicional fiesta de los camioneros en el lugar.

“Queremos recibir al promesante y al visitante en general con un espacio cuidado, que conserve el espíritu original pero con servicios y comodidades acordes. La Difunta Correa merece una imagen renovada y a la altura de su importancia”, afirmaron desde la fundación.