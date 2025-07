Cómo superar un amor no correspondido: claves para sanar el invierno emocional

El amor puede ser hermoso, pero también convertirse en una tortura cuando no es correspondido. En fechas marcadas por el desamor, como el llamado "Día del mal de amores", surgen sensaciones difíciles de sobrellevar. Canal 13 conversó con el psicólogo Alberto Mentesana, quien reflexionó sobre las heridas que deja una ruptura, los vínculos tóxicos y la importancia de fortalecer la autoestima.

“Hay frases que vienen de la economía, pero hoy se trasladan al amor. Como aquella de Álvaro Alsogaray: ‘Hay que pasar el invierno’. Antes hablaba de ajustes económicos, pero hoy también podemos pensar en lo que cuesta pasar emocionalmente el invierno del corazón”, expresó Mentesana.

El especialista explicó que un amor no correspondido suele desatar un fuerte impacto emocional: “Sufrimos mucho porque nos aferramos a creencias limitantes. Creemos que no podemos estar sin el otro, que esa persona nació para nosotros. Pero eso no es real, es una idealización. El hombre o la mujer perfectos no existen”.

Frente a esta ilusión, muchas veces se cae en relaciones tóxicas que generan más dolor que bienestar. “El gran problema de los vínculos tóxicos son esas creencias que nos hacen pensar que el otro nos pertenece. Pero no es así. No es ‘mi mujer’ o ‘mi hombre’. Es una persona que me acompaña en el camino, no un objeto de mi posesión”, aclaró.

Ante una ruptura, Mentesana remarcó la importancia de transitar el duelo con herramientas saludables. “Hay que rearmarse y seguir adelante. Terapia, deporte, buena alimentación, amigos sinceros y pensamientos positivos pueden ayudar. Pero lleva tiempo. Hay que ser paciente con uno mismo”.

El psicólogo también hizo foco en el rol de la autoestima como base para cualquier vínculo sano: “El primer amor tiene que ser con uno mismo. Debo llenarme yo antes de intentar llenar a otro. Cuando me valoro, me protejo del desamor. Porque puedo decir ‘gracias por acompañarme’ y soltar, entendiendo que el otro no es mío”.

Sobre el final, dejó una reflexión potente: “El mejor amor es el sano. Aquel que sabe respetar al otro, incluso cuando ese otro ya no te elige. Porque uno también vale. Mi tiempo vale, mi presencia vale. Y merezco un amor que no duela”.