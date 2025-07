Un tema de gran relevancia en todos los ámbitos, es la salud mental. Esto no es una excepción dentro de las Fuerzas de Seguridad de San Juan, donde tratan con seriedad este tema. El titular de la cartera de seguridad, confirmó que han entregado varias licencias a efectivos por complicaciones en su salud mental.

Enrique Delgado, secretario de Seguridad, se refirió a este tema en Mirá Quien Habla (de lunes a viernes a partir de las 11). El funcionario mencionó que el tema siempre está en agenda no sólo en la Policía de San Juan, sino también en el Servicio Penitenciario.

“Tenemos un área específica que es Recursos Humanos y ahí una sección específica que atiende a los trabajadores de Seguridad. La principal problemática es el estrés, porque el agente de Seguridad trabaja 24/7 porque por más que se vaya de franco si hay una urgencia tiene que ir a trabajar. No es un empleado común que marca tarjeta y se va, están todo el tiempo a disposición”, expresó.

En una dependencia policial está el responsable que es el comisario o el subcomisario, ellos son los primeros que se tienen que dar cuenta de estos problemas para pedir asistencia de Recursos Humanos, desde donde se contacta a Salud. Lo mismo pasa en el Servicio Penitenciario donde existen jefes de sectores y de compañías, la detección viene del inmediato superior.

“Hay licencias, no hay un número preocupante, pero que no es bajo", aseguró el secretario. Luego el funcionario agregó que "la Policía tiene un área de Salud Mental donde si la persona tiene un problema mínimo, automáticamente se dispara el protocolo y se lo atiende si tiene también algún problema más allá del psicológico como adicciones, consumo desequilibrado de alguna sustancia o alcoholismo. Cuando se detecta automáticamente se lo somete al programa y no sufre ninguna consecuencia dentro de la Fuerza”, sentenció.