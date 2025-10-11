El enólogo de Bodegas Callia, Jonathan Aballay, paso por el programa Vino para Contar, donde relató el proceso que llevó a la bodega sanjuanina a apostar por las uvas criollas, una variedad históricamente subestimada y hoy revalorizada en el mercado local.

“Empezamos en 2022 como un proyecto, un nuevo lanzamiento, y fuimos trabajando año a año hasta lograrlo en 20242, dijo. "Comenzamos con la criolla entre varias variedades, porque dentro de la criolla no solo está la criolla chica, que fue la que logramos desarrollar, sino también la cereza y la criolla grande. Con la criolla chica experimentamos, fuimos conociendo la variedad y trabajando para definir el perfil que buscábamos”, explicó Aballay.

El especialista remarcó que las uvas criollas son parte de la identidad vitivinícola del país. “Siempre se pensó que la criolla no servía para hacer vinos. Sin embargo, es una uva que forma parte de nuestra historia. Con nuestro embajador Felipe Pigna recreamos cómo llegó a la Argentina: los colonizadores españoles trajeron la variedad Listán Prieto, que al cruzarse con Moscatel de Alejandría y adaptarse a nuestro clima dio origen a las criollas. Son verdaderamente uvas argentinas, por eso se las llama criollas”, explicó.

Durante la degustación en vivo, los presentadores destacaron el color y los aromas del vino de criolla chica.

“Estoy sorprendida con el color: es un rosado casi piel de cebolla con aristas brillantes, casi rubíes. Y en nariz aparecen ciruelas y guindas, aromas típicos nuestros que nunca hubiera imaginado en variedades criollas”, comentó la conductora Miriam Pérez.

Aballay agregó que la fermentación a bajas temperaturas fue clave para conservar los aromas frutales: “La uva está tecnificada para fermentar como tinto, con pieles, pero a bajas temperaturas para mantener la fruta. La fermentación dura varios días y así logramos los aromas a frutos rojos que mencionaban”.

Uno de los desafíos fue encontrar el punto de cosecha ideal, ya que el clima de San Juan, especialmente en el Valle de Tulum, suele dificultar la obtención de acidez natural.

“San Juan tiene un clima hostil y no es fácil lograr buena acidez. Durante años de prueba determinamos que debíamos cosechar más temprano, en un punto verde. Este vino tiene 12,3° de alcohol, bajo para la región, lo que permite conservar una acidez natural más alta”, detalló Aballay.

El enólogo destacó “La criolla tenía un mercado específico y la conseguíamos a un precio que nos permitió trasladar ese beneficio al vino para que la gente lo pueda alcanzar. Mientras otras bodegas apostaban a estilos reserva de $15.000 o $20.000, nosotros quisimos resaltar la fruta, el color y el estilo Callia: vinos frescos, frutados, fáciles de tomar”.

El proyecto se abastece de parrales históricos, algunos con más de 60 años, que se conservan en diferentes zonas de San Juan. “Tenemos productores que nos entregan uvas de viñas muy antiguas. Son parrales con troncos gruesos, verdaderas vides patrimoniales. En lugares como Calingasta o el Valle de Tulum, estas viñas son un tesoro de nuestra vitivinicultura”, comentó Aballay.

“Queríamos mostrar el estilo Callia en una uva que tiene raíces argentinas. Es un vino fresco, de bajo alcohol, con fruta y color propios, que honra nuestra historia y a la vez ofrece algo distinto al consumidor actual”, concluyó Aballay.