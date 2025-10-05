El acceso a la inteligencia artificial ya no es exclusivo de plataformas especializadas o aplicaciones complejas. Según explicó el tecnólogo Américo Sirvente, hoy es posible interactuar con estas herramientas directamente desde el celular, usando una aplicación que todos conocen: WhatsApp.

“Inteligencia artificial en la mano que se puede convocar desde el WhatsApp”, resumió Sirvente al destacar la practicidad del sistema. Su elección no es casual: “WhatsApp porque es una herramienta que todo el mundo conoce y todo el mundo domina”.

El especialista señaló que, en el caso de ChatGPT, la forma de acceder es sencilla: “Lo único que hay que hacer es ir a contacto y agregar uno nuevo con el número +1 800 242 8478, lo agenda, y ya se puede comenzar a interactuar”.

Para ejemplificar, contó una experiencia de uso: “En este caso elegimos un elemento, como una foto, y le escribí un prompt: ‘sobre esta foto, haz una caricatura’. El chat me pidió más información para modificarla si quería”.

La propuesta de Sirvente es clara: “Queremos que nuestro auditorio lo practique, lo haga y se divierta”.

Con este tipo de accesos simplificados, la inteligencia artificial deja de ser un recurso distante para convertirse en una herramienta cotidiana, cercana y disponible al alcance de cualquier usuario de WhatsApp.