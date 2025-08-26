Durante la siesta de este martes, una llamada al 911 generó gran alerta y un operativo de evacuación simultáneo en cinco escuelas agrotécnicas de San Juan. Después de que se constató que todo se trató de una falsa alarma, la directora de la agrotécnica de Sarmiento contó cómo fue el momento de recibir la amenaza.

La directora Sandra Fernández, explicó que sobre las 15.15 fue a la escuela el comisario Vega para informarles que un llamado al 911 aseguraba que había una bomba en “la agrotécnica”, como la amenaza no consignaba en qué escuela estaba el aparato explosivo, las autoridades resolvieron evacuar las cinco agrotécnicas de San Juan.