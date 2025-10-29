Cómo votaron las personas con discapacidad en San Juan

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, explicó cómo votaron las personas con discapacidad durante las elecciones legislativas del domingo pasado, en las que el país eligió a sus representantes en el Congreso. En diálogo con Canal 13 San Juan, aclaró que el sistema de boleta única de papel implementado en la provincia no incluyó plantillas en braille, ya que se trató del mismo esquema nacional utilizado en la mayoría de las provincias.

“No hay un sistema de braille. Votamos con el mismo formato que la mayoría del país. Solo algunas provincias, como Salta, tienen su propia ley e incorporaron esa opción”, detalló Moreno.

La funcionaria explicó que antes de los comicios se realizaron capacitaciones destinadas a personas con discapacidad, en conjunto con la Junta Electoral, para que pudieran familiarizarse con el nuevo método de votación y conocer las modalidades de asistencia disponibles. “Vimos la necesidad de poder hacer una capacitación para las personas con discapacidad en este nuevo método de boleta única. La Junta Electoral nos envió capacitadores y tuvimos una jornada sobre el derecho a votar y el voto asistido”, comentó.

Moreno recordó que quienes lo necesiteron ingresaron al cuarto oscuro acompañados por una persona de su confianza, y en caso de no contar con ella, el presidente de mesa tiene la obligación de asistirlos durante el proceso de votación.

Tras la viralización del video de la paraciclista Majo Quiroga, quien contó su experiencia al votar sin una plantilla braille, la directora respaldó su accionar. “Es válido todo lo que hizo, porque todo lo que sume y haga el proceso más inclusivo es positivo. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero siempre hay que trabajar para que las personas sean más autónomas”, afirmó.

Finalmente, Moreno planteó la necesidad de seguir mejorando la accesibilidad electoral. “Ojalá podamos implementar las planillas braille y también otros recursos, como lupas o reglas guía, para que todos puedan votar de forma más independiente”, concluyó.